ادت لجرح 5 جنود صهاينة .. جيش الاحتلال يُعلن فجر اليوم اعتقال منفذ عملية الدهس قرب بلدة حزما ووالده
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جرينتش+2 02:06
إسرائيل تتآمر على الشعب الفنزويلي

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