الجيش السوري يوجه رسائل “نارية” الى تركيا، وروسيا تجهد لكبح جماح الطرفين

العسكر والمعارضة بالسودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادي لتقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات
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جرينتش+2 01:57
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