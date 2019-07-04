استشاد ثلاثة مدنيين سوريين وإصابة سبعة آخرين في تفجير إرهابي بمدينة السويداء

السويداء-سانا

استشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرون جراء تفجير إرهابي بدراجة نارية على طريق قنوات بمدينة السويداء مساء امس.

وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لمراسل سانا أن دراجة آلية مفخخة كانت مركونة على طريق قنوات تم تفجيرها عن بعد ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وجرح سبعة مدنيين.

محافظ السويداء عامر العشي أكد أن الارهاب لا دين ولا لون له ويتسلل خلسة بين المواطنين والأماكن المزدحمة ليستهدف الأبرياء الآمنين بقصد إثارة البلبلة والقلاقل والرعب لكن السويداء صامدة بأهلها مع جيشها وهي ثابتة وتتصدى بشكل دائم لكل مظاهر الإرهاب الذي يستهدف الآمنين في كل مكان.

مدير الصحة بالسويداء الدكتور حسان عمرو أشار إلى أن المشفى الوطني بالسويداء استقبل جثامين ثلاثة شهداء وسبعة جرحى إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة حيث يجري تقديم التدخلات الإسعافية والعلاجية اللازمة لهم وأوضاعهم مستقرة.

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