وفاة عامل وافد و3 إصابات إثر سقوط جدار بالشونة الجنوبية

توفي عامل وافد، وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء، إثر سقوط حائط استنادي على طريق الكفرين في لواء الشونة الجنوبية.
وقال متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور باسم مبيضين: إن عاملا وافدا توفي، وأصيب ثلاثة آخرون إثر سقوط جدار استنادي أثناء العمل على طريق عمان الشونة الجنوبية.
وقال مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور فايز الخرابشة: إن العامل وصل إلى المستشفى متوفيا، والمصابون بحالة متوسطة.
دعوة مخلصة لتشكيل “قوة تفاهم وطني” قبل فوات الاوان
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال