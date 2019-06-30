المحكمة ترد دعوى لجماعة الاخوان المسلمين ضد جمعية الجماعة المرخصة

عمان_ (بترا)

أصدرت محكمة بداية حقوق عمان صباح اليوم الاحد قرارا يقضي برد دعوى جماعة الإخوان المسلمين التي أقامتها ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، ودائرة الأراضي التي تطالب بموجبها بإعادة الأراضي التي تم تسجيلها بإسم الجمعية ،لعدم صحة الخصومة وكون جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية .

واستنتدت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف لقرار محكمة التميبز الصادر اخيرا القاضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية.

ويؤكد القرار أن تسجيل الأراضي بإسم جمعية جماعة الإخوان سليم وقانوني.