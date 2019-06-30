اخيراً.. الرزاز يرعى اطلاق وتشغيل “باص عمان” الذي يشكل نقلة حقيقية في تطوير منظومة النقل العام داخل العاصمة

عمان _ (بترا)

رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاحد، وبحضور امين عمان الدكتور يوسف الشواربة حفل اطلاق وتشغيل الحافلات التابعة لشركة رؤية عمان الحديثة للنقل “باص عمان” الذي يشكل نقلة حقيقية في تطوير منظومة النقل العام داخل العاصمة عمان.

وتشمل المرحلة الاولى للمشروع تشغيل 135 حافلة نقل بأعلى المواصفات العالمية تغطي 55 وجهة عبر 23 مسارا، وبكلفة 18 مليون دينار وبترددات منتظمة وعدد ساعات تشغيل طويلة من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا.

وسيعمل باص عمّان بإمكانات حديثة من حيث طريقة الدفع التي ستكون إلكترونية بالاعتماد على بطاقات الدفع القابلة لإعادة الشحن والتي يمكن الحصول عليها من نقاط البيع المنتشرة، كما يتم إعادة شحنها بسهولة وبسرعة من نقاط مختلفة أيضا.

وتغطي المرحلة الأولى 11 منطقة تابعة للأمانة من أصل 22، وهي المدينة، العبدلي، بسمان، طارق، أبو نصير، شفا بدران، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، النصر، ماركا من خلال 135 حافلة، 52 منها كبيرة بسعة 59 راكبا و 83 حافلة متوسطة بسعة 42 راكبا. وسيتم وفقا لمخططات التوسع إضافة وتجهيز باصات جديدة من خلال عطاءات دولية لتأمين 151 حافلة جديدة سيبدأ العمل بها نهاية العام 2020 بحد أقصى لتغطية 34 مساراً جديدا.

واطلع رئيس الوزراء خلال تفقده غرفة العمليات والسيطرة لدائرة النقل العام في امانة عمان بمجمع الشمال على مواصفات ومزايا الحافلات وعمليات المراقبة التي تتم للحافلات والركاب والسائق خلال فترة الرحلة من خلال اجهزة التتبع الإلكتروني لجميع الحافلات.

واكد رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين ان هذا المشروع الريادي يشكل خطوة مهمة في تقديم خدمات النقل العام بكفاءة للمواطنين، لافتا الى ان الحكومة ستعمل على تعميم هذه المبادرة في المحافظات للارتقاء بهذا القطاع وتحقيق نقلة نوعية للأمام .

وقال الرزاز: إن جلالة الملك وجه الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات وخصوصا النقل العام المرتبط بشكل كبير في وصول الناس إلى عملهم وإلى اماكن تقديم الخدمة.

ولفت رئيس الوزراء الى انه كان قد زار العام الماضي مجمع الشمال للاستماع إلى آراء المواطنين المستخدمين للنقل العام وملاحظاتهم بشأن الخدمة المقدمة والتي تركزت على أوقات تقديم الخدمة وعدم توفرها في ساعات ما قبل المغرب وعدم الوضوح في الترددات فضلا عن ملاحظات بشأن مستوى الخدمة والنظافة والتدخين داخل الحافلات.

واكد ان مشروع ” باص عمان ” يشكل خطوة اولى حقيقية على ارض الواقع كون المشروع يعمل بطريقة مختلفة تمكن المواطنين من برمجة اوقات تنقلهم للوصول الى اعمالهم والى اي جهة يقصدونها. واشار الرزاز الى ان الكاميرات التي تم تزويد الحافلات بها ستضمن حقوق الركاب برحلة آمنة بشكل كامل، لافتا الى المزايا التي تتمتع بها الحافلات من وجود نظام تتبع إلكتروني لحركتها ومواعيد الانطلاق والوصول ومحطات التوقف فضلا عن امكانية استخدامها من ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الانترنت المجانية.

واعرب رئيس الوزراء عن الشكر للقائمين على هذا المشروع الريادي، مشيدا بالتعاون والشراكة الحقيقية بين الحكومة ولجنة النقل في مجلس النواب برئاسة النائب خالد ابو حسان للعمل على تطوير خدمات النقل العام في المملكة.

وشهد رئيس الوزراء في مجمع الشمال اطلاق وتشغيل أول رحلة لباص عمان بالتزامن مع أول رحلة للباص من مجمع المحطة.

واكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وضعت خطة تنفيذية لرفع كفاءة النقل العام في العاصمة.

واشار الى ان سيتم التوسع بالمشروع ضمن خطة معلنة وملتزم بها حيث ستضم 151 حافلة العام القادم الى الاسطول الذي تم تشغيله اليوم، بالاضافة الى استراتيجية الامانة فيما يتعلق بتجهيز البنية التحتية للباص السريع وتشغيله.

بدوره اشار الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان الحديثة للنقل حمزة الحاج حسن الى ان الحافلات ستعمل بتردد منتظم من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا من الاحد وحتى الخميس ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء يوم الجمعة ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء يوم السبت، لافتا الى وجود رقم للتواصل في حال وجود اي اقتراحات.

ولفت الى ان البطاقات تباع في 5 مناطق وسيتم زيادتها خلال الاسبوع القادم الى 15 نقطة بيع وتوزيع، موضحا انه وخلال الشهر الاول وتحفيزا للمواطنين ودعما من الشركة وامانة عمان ستكون التعرفة قرشا واحدا للرحلة وبعدها ستكون التعرفة مدعومة متوقعا ان تكون بين 30 الى 35 قرشا. يشار الى ان الحافلات تعمل على وقود ديزل يورو 5 الصديق للبيئة وقليل الانبعاثات الضارة لتكون بذلك اول حافلات في الاردن تعمل بهذا النوع من الوقود.