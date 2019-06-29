في اقصى درجات الهمجية .. اسرائيل تحتجز جثامين 45 شهيدًا فلسطينياً في صقيع الثلاجات ومقابر الارقام

واستشهد الشاب محمد سمير عبيد (21 عامًا) من القدس المحتلة، مساء يوم الخميس الماضي، ليكون الشهيد الأخير في هذه القائمة، وهو أسير محرر، قضى بعد إصابته برصاصة في القلب، إثر اقتحام جنود الاحتلال لبلدة العيسوية في القدس المحتلة.

أقدمُ الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم، الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، والذي ارتقى بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2016، وآخرهم الشهيد يوسف سحويل من رام الله، والذي ارتقى بتاريخ 31 مايو/ايار 2019. وفق قائمةٍ نشرها المحامي المقدسي محمد عليّان، والناشط في ملف احتجاز الجثامين.

وبحسب عليّان، يعتمد التوثيق في ملف الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال على جهود فردية، بسبب غياب أو عدم نشر توثيق رسمي لإحصائية دقيقة ومحدثة في هذا الإطار.

ونشر المحامي عليّان عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أنّ “المسار القضائي للإفراج عن الجثامين المحتجزة مجمد منذ أيلول 2018، بزعم انتظار قرار ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية في الالتماسات المقدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات”.

وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء المحتجزة جثامينُهم، مع الإشارة إلى أماكن سُكانهم، وتواريخ استشهادهم: