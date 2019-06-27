مادورو يكشف ان إسرائيليين قد شاركوا في محاولة فاشلة لاغتياله وقلب نظام الحكم في فنزويلا يوم الاحد الماضي
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جرينتش+2 05:29
الحكومة تدرس إصدار تعليمات جديدة لضبط تسرب العمالة الزراعية الوافدة

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