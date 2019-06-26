الجماهير الفلسطينية تخرج الى الشوارع رفضاً لورشة العار المنعقدة اليوم في البحرين
أهم العناوين
جرينتش+2 10:57
إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 14 مروجاً وحائزاً للمخدرات بمختلف مناطق المملكة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني