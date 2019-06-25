هزلت.. صحفي إسرائيلي يشرب نخب “شرق أوسط جديد” في البحرين

نشر الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد صورة له وهو يعاقر “جعة لبنانية” في البحرين، وكتب تعليقا مرفقا يقول: “مع البيرة اللبنانية في البحرين. شرق أوسط جديد”.

وقبيل ذلك، نشر باراك رافيد، مراسل القناة 13 الإسرائيلية صورة له في الطائرة، معلنا أنه متوجه إلى عمان في طريقه إلى البحرين لتغطية المؤتمر الاقتصادي .

وقد تباهى رافيد في السياق بأنه قضى 13 عاما يجوب العالم لتغطية الأحداث، إلا أن رحلته هذه المرة هي الأكثر إثارة، إذ أنها المرة المرة الأولى التي يسمح فيها للصحفيين الإسرائيليين بدخول البحرين.

עם בירה לבנונית בבחריין. מזרח תיכון חדש pic.twitter.com/FlwShA43mF — Barak Ravid (@BarakRavid) June 24, 2019