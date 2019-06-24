بعدما اصبح زمام المبادرة بيدها.. إيران تُنذر ترامب الرعديد بان حادث إسقاط الطائرة الامريكية المسيرة يمكن تكراره مجدداً

وصفت القوات الجوية الإيرانية إسقاطها لطائرة مسيرة أمريكية في الخليج الأسبوع الماضي، بأنه “رد صارم” على الولايات المتحدة وحذرت من أنه قد يتكرر.

وحسب وكالة “تسنيم” للأنباء، قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي: “شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة… بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك”.

وأشار إلى قدرات القوات المسلحة التي جرى استعراضها خلال الأيام الأخيرة، قائلا: إن “العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة”.

وبشأن العقوبات الأمريكية على إيران، قال الأميرال خانزادي إنه “بالاعتماد على الشباب الثوري بلغنا نقطة يمكننا فيها الصمود بقوة، وإرساء أمن المنطقة، وقطع دابر العدو في هذه المنطقة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعم، يوم الجمعة الماضي، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخص.

وقبلها كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.

وأقر الجيش الأمريكي الخميس الماضي، بما أعلنه الحرس الثوري. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال: “ستعرفون قريبا”.