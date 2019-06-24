بعدما اصبح زمام المبادرة بيدها.. إيران تُنذر ترامب الرعديد بان حادث إسقاط الطائرة الامريكية المسيرة يمكن تكراره مجدداً
أهم العناوين
جرينتش+2 02:16
بعدما اصبح زمام المبادرة بيدها.. إيران تُنذر ترامب الرعديد بان حادث إسقاط الطائرة الامريكية المسيرة يمكن تكراره مجدداً

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني