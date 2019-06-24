بعدما اصبح زمام المبادرة بيدها.. إيران تُنذر ترامب الرعديد بان حادث إسقاط الطائرة الامريكية المسيرة يمكن تكراره مجدداً
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جرينتش+2 02:16
الارتجال يقتل الرجال أيها المثقفون!

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