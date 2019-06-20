شراب سحري من القرفة والغار والشاي الاخضر يذيب دهون البطن

يمكن لتراكم الدهون، لا سيّما دهون البطن، أن تسبّب مشاكل صحيّة خطيرة مثل السكّري والكولسترول وحتى مشاكل القلب والشرايين، كما يمكن لعدة عوامل أن تعزّز زيادة الوزن من بينها:

– سوء التغذية

-نمط حياة خامل

-الضغط النفسي

-تناول بعض المأكولات

إليكم وصفة مشروب سيساعدكم على التخلّص من الدهون المتراكمة نهائيًا.

المكوّنات:

عود قرفة

3 أوراق غار

3 ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر

طريقة التحضير:

سخّنوا 800 مل من الماء على نار هادئة. بعد ذلك أطفئوا النار وأضيفوا القرفة وأوراق الغار والشاي الأخضر. غطّوا المزيج واتركوه يتفاعل لمدّة 15 دقيقة ثم صفّوه.

كيفيّة الاستخدام:

يُنصَح بتناول هذا المشروب صباحًا على الريق ومساءً قبل النوم من أجل التخلص من الدهون . ولكن من أجل الحصول على نتائج مرضيّة يُنصَح بمرافقة هذا المشروب بنظام غذائي سليم ومتوازن وبنشاط رياضي منتظم.

الفوائد:

إضافة إلى فوائدها على الجسم تبقى القرفة حليفًا منحّفًا فعّالًا جدًا. في الواقع يستطيع هذا التابل أن يخفّف نسبة السكر في الدم لتجنّب الرغبة في تناول وجبات خفيفة في النهار. كما أنه فعّال ضدّ دهون البطن لأنه يساعد على التخلّص من فائض الغلوكوز في الأنسجة الدهنيّة الموجودة في البطن.

يُستَخدَم الغار منذ العصور القديمة، وهو معروف جدًا بفوائده الطبيّة، حيث تساعد خصائصه المطهّرة والمضادّة للبكتيريا على التخلص من التهابات البول والأسنان، فضلا عن ان هذه النبتة مدرّة فعّالة جدًا للبول وتحفّز وظيفة الكليتَين وتساعد على التخلّص من السموم المسؤولة عن اكتساب الوزن واحتباس الماء. كما أن أوراق الغار تساعد على التخلص من الفضلات في الأمعاء وتخفّف انتفاخ البطن وتعزّز هضم دهون الطعام لتجنّب تراكمها في الجسم.

إنتبهوا: لا يُنصَح باستخدام الغار للنساء الحوامل والمرضعات. كما يجب أن تحرصوا على عدم الإفراط باستخدامه لأنه قد يصبح سامًا.

الشاي الأخضر منحّف فعّال جدًا فهو يحتوي على مزيج من المكوّنات – إسمها الكاتيشين والكافيين- التي تزيد من صرف الطاقة وحرق الدهون. كما يساعد هذا المكوّن على حرق الدهون من خلال تنشيط عملية توليد الطاقة.

عندما تستهلكون الشاي الأخضر ترتفع حرارة الجسم فيستمدّ الجسم بالتالي من إحتياطات الدهون لإستعادة حرارته الأولى. لا تتردّدوا في تناوله، ولكن إستخدموا الشاي الأخضر العضوي لا أكياس الشاي، فهذه الأخيرة تحتوي على مكوّنات قد تكون خطيرة جدًا على الجسم.