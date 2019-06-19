رامي مالك يستعد لتصوير آخر سلسلة افلام “جيمس بوند” مع دانيال كريك

تقرير المحققة الأممية "كالامار" يكشف وجود "أدلة كافية" لتورط ولي العهد السعودي في اغتيال الصحفي خاشقجي
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