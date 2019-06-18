وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد صراع باسل مع مرض السرطان

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، توفيت صباح امس الاثنين، الجميلة اللبنانية ميشيل حجل، التي شكلت شجاعتها حالة تضامن في المجتمع اللبناني.
وواكب اللبنانيون قصة ميشيل، التي فازت في العام 2016 بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان، وقدموا لها الدعم المادي والمعنوي، وتمكنت قبل أشهر من جمع مبلغ من المال، ساعدها خلال رحلتها العلاجية من سرطان الغدد اللمفاوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومكثت في المستشفى شهرا، قبل أن تعود إلى لبنان وتمر بنكسة صحية دقيقة، أدت إلى وفاتها.
فيما غرد الإعلامي هشام حداد “معاتبا” ميشيل على رحيلها وقال: “حكينا عن قوتلك وصبرك وموعد عرسك وأسامي ولادك ووعدنا العالم بأيام حلوة”.