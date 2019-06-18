تقرير امريكي يكشف ان 6000 داعشي وفدوا للعراق وسوريا من آسيا الوسطى

كشف تقرير لموقع ( فويس اوف امريكا)، اليوم الثلاثاء، عن دخول ستة الاف عنصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي إلى العراق وسوريا قادمين من دول آسيا الوسطى.

وذكر التقرير ان “الدول التابعة للاتحاد السوفيتي السابق قد بدأت منذ الشهر الماضي باعادة المئات من مواطنيها، حيث اعادت كازاخستان 231 شخصا واوزبكستان 156 شخصا وطاجكستان 84 شخصا.

واضاف التقرير، الصادر عن المركز الدولي للتطرف، أن حوالي 6000 اجنبي من الرجال والنساء والاطفال الذين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا قد جاؤوا من دول آسيا الوسطى”.

وتابع أنه ” تم إلقاء القبض على الكثير من مواطني آسيا الوسطى ، من بين الآلاف من المقاتلين الأجانب من بلدان أخرى ، على أيدي القوات العراقية والقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، عندما بدأت دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم داعش تتقلص في جميع أنحاء العراق وسوريا”.