مديرة وحدة التنسيق للجامعات تنشر تفاصيل آليات «القبول الموحد» الجديدة

كشفت مدير وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات خولة عوض عن تفاصيل آليات القبول الجامعي، في ضوء التغييرات والتعديلات التي طرأت على امتحان الثانوية العامة«التوجيهي»، التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام.

وبموجب التعديلات، سيقسم قبولات طلبة الفرع العلمي للعام الحالي الى ثلاثة اقسام: الفرع العلمي الطبي والفرع العلمي الهندسي والفرع العلمي للعلوم العامة، بحسب عوض، التي اوضحت سيكون هنالك فرع علمي عام (كما في السابق) للطلبة المعيدين وكذلك المغتربين.

ورغم الغاء تخصص تكنولوجيا المعلومات، إلا ان الوحدة ستتعامل مع خريجي السنوات السابقة، ولن يتم استبعادهم.

وبحسب عوض، فإن فروع الطلبة ستكون، بالاضافة الى الفرع العلمي في اقسامه الاربعة: سيكون هنالك فروع: للادبي والصحي (التمريض) والزراعي والصناعي والفندقي والشرعي.

وأعلنت ان السنة التحضيرية الغيت،إذ سيتم قبول الطلبة في تخصصي الطب وطب الاسنان على مستوى التخصص مباشرة، ولن يكون هنالك سنة تحضيرية.

كما كشفت ان الوحدة ستطرع عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات لهذا العام على مرتين: الاولى، بعد إعلان نتائج الدورة العادية المقررة في الخامس والعشرين من تموز المقبل، والثانية، بعد إعلان نتائج الدورة التكميلية، في حين ان نتائج القبول الموحد بالجامعات عبر الوحدة ستشمل المتقدمين من الفترتين.

ويسمح نظام الدورة التكميلية للعام 2019 لجميع الطلبة التقدم لها لغايات رفع المعدل او استكمال متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة، والتي من المتوقع اجراؤها في مطلع شهر اب المقبل بعد الدورة العادية، التي انطلقت في الحادي عشر من الشهر الحالي.

وتعمل الوزارة على احتساب اعلى علامة للطالب المتقدم لاحدى المباحث سواء في الدورة التكميلية او الدورة العادية، في حين تضمن الوزارة حق الطلبة الاوائل في الحصول على مقاعد التنافس يحتسب وفقا للاقدمية عند حساب معدلات الدورتين، العادية والتكميلية.

على صعيد متصل، خاطبت الوحدة الجامعات لتزويدها بالتخصصات المستحدثة لديها والمطروحة سابقا والتي تم الغاؤها، مشيرة الى ان الجامعات زودت الوحدة بذلك، وتعمل الوحدة على فرزها.

في حين ينتظر ان يخاطب مجلس التعليم العالي الجامعات لتزويده بأعداد المقاعد المتاح القبول فيها، ليقوم المجلس بعدها بإرسالها الى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لدراسة الاعداد في ضوء الطاقات الاستيعابية وتحديد التخصصات الموقوف القبول فيها، ليتم استثناؤها من القبول، إلا أذا صوبت الجامعات اوضاع تلك التخصصات بما يتوافق مع متطلبات معايير الاعتماد الخاص.

ويتقدم لامتحان الثانوية العامة «التوجيهي» في دورته العادية نحو 160 الف مشترك ومشتركة موزعين على محافظات المملكة.