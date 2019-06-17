“كردستاني موساد”.. صحيفة عبرية تكشف عن ارسال قوات كردية سورية الى إسرائيل للتدرب على اعمال التجسس

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، امس الاحد، أن قوات كردية سورية قد تم ارسالها للعراق في انتظار نقلها من قبل السلطات الاسرائيلية إلى قاعدة متمركزة في الضفة الغربية للتدرب على التجسس.

وقالت الصحيفة أنه “يتم حاليا تدريب القوات الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة من قبل عملاء الموساد على القيام بعمليات تجسس على دول المنطقة “.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مرتبط بالمسلحين في سوريا قوله إنه “تم إرسال ما يقرب من 20 من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل في فلسطين لتدريبهم من قبل الموساد”.

ويدعي المصدر أن ” العملية تحمل اسم ” كوردستاني موساد” وان التركيز يكون على تدريب مشغلين اقليميين لجمع المعلومات لصالح الدولة الصهيونية”.

واشار التقرير الى أنه “تم ارسال قافلة عسكرية تضم 70 شاحنة من العراق الى سوريا تحمل معدات عسكرية ولوجستية (صنعت في الولايات المتحدة وإسرائيل) من قبل التحالف “.