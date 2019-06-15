ترامب يتمرجل على العربان فيما تحوله مؤسسة امازون الى مسخرة 

إذا فكرت في القيام بجولة بحثية عن منتجات تحمل اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر موقع التسوق الإلكتروني الأشهر “أمازون”، فستكون غالبية النتائج الظاهرة غير مرضية، خاصة للجمهوريين.
ومن اللافت للنظر، أن الموقع الذي يديره رجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوس، العديد من المنتجات المهينة للرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها دمى بمختلف الأشكال والأحجام له في أوضاع مهينة.
ومن أكثر هذه التصميمات رواجا على موقع “أمازون”، دمى على شكل منطاد “بيبي ترامب“، الذي صممه بعض البريطانيين وأطلقوه في سماء العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على زيارات ترامب لإنجلترا، وكان آخرها في شهر يونيو/حزيران الجاري، ضمن جولته أوروبية قام بها.
ولكن لفت موقع أخبار “أكسيوس” في نفس الشهر، أن ترامب كان مهووسا بأكبر متاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، وأراد كبح قوته المتنامية بقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.
وتسببت تغريدة ترامب السابقة في خسارة شركة “أمازون” العالمية للتسوق عبر الإنترنت مليارات الدولارات، إذ كانت أسهمها مرتفعة بنسبة 1.4%، ولكن بعد مرور دقيقة، أطلق ترامب تغريدته السابقة، لتتسبب بعد وهلة في انخفاض أسهم الشركة بنسبة 8%، وتخسر 60 مليار دولار من القيمة السوقية.