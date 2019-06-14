أمريكا تنشر شريطاً غامضاً في محاولة بائسة لاثبات تورط إيران بهجوم خليج عمان/ فيديو

نشرت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيلاً مصوراً يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات في خليج عمان.

وقالت البحرية الأمريكية في تعليق على الفيديو الذي نشرته على صفحتها “بتويتر”: “فيديو سجلته طائرة أمريكية لدورية بقارب من فئة غاشتي تابع للحرس الثوري الإيراني ينزع لغماً لاصقاً غير منفجر من على السفينة كوكوكا كوريغس”.

وأضافت البحرية الأمريكية في تغريدتها: “تعرضت كوريغس لانفجار في خليج عمان، طاقمها البالغ عدده 21 شخصاً تم إنقاذهم من قبل المدمّرة الأمريكية باينبريدج”.

وكانت الولايات المتحدة قد حمّلت إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، يوم أمس الخميس، ما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للصحفيين: “حكومة الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن الهجمات التي وقعت في خليج عُمان”، وذلك في تصريحات مقتضبة لم يقدم خلالها أدلة تدعم موقف بلاده.

وأضاف: “هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات، ونوع الأسلحة المستخدمة، ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية، والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن، وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور”.

في حين قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة إن إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي “لا أساس له” بشأن الهجمات.

واستهدف هجوم جديدٌ ناقلتي نفط قادمتين من السعودية والإمارات في مياه بحر عُمان، أمس الخميس؛ وأدى إلى حدوث انفجارين كبيرين بهما.

وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة بخليج عمان، بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن سفناً إيرانية أنقذت 44 بحَّاراً أجنبياً بعد تعرُّض ناقلتي نفط لهجوم ببحر عُمان.

ويأتي هذا الهجوم عقب هجوم سابق، في 12 مايو الماضي، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية في ميناء الفجيرة الإماراتي، دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، لكنه أثار قلقاً في المنطقة.

الحرس الثوري الإيراني تزيل لغم لاصق في السفينه اليابانيه لم ينفجر في محاوله مسح الادلة من مسرح الجريمه.

صادوهم الرجاجيل وقريبا يكون الرد #السعودية_تقصف_الحوثيينpic.twitter.com/kH2Pj4xrZ3 — منخآش أبو عبدالله 💛النصر💙 (@Mnkhash_07) June 14, 2019