وكالة بلومبيرغ تكشف ان ثروة ترامب وصلت الى 3 مليار دولار

كشفت وكالة بلومبيرغ البريطانية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن ثروة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حققت زيادة بنسبة 5 % عما كانت عليه العام الماضي لتصل الى ثلاثة مليارات دولارمدفوعة بالقفزة الكبيرة في قيمة “صفقة المكاتب” التي تمت مقاضاته بسببها لمنعه من تنفيذها.

وذكر التقرير ، إن ” الزيادة في ثروة ترامب جاءت بعد عامين من الانخفاض والتراجع، وأعادت صافي ثروته إلى المستويات التي كانت عليها في العام 2016، وفقا للأرقام التي جمعها مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات من المقرضين والسجلات العقارية وإيداعات الأوراق المالية وبيانات السوق”.

واضاف أنه ” وبعد خصم 550 مليون دولار على شكل قروض، فقد زادت ثروة ترامب إلى 3 مليارات دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن العام السابق” ، مشيرا الى أن ” الافصاح المالي كشف أن أنه يدير ثروته من خلال العشرات من الشركات التي تشكل مجتمعة “شركة ترامب”، التي أخضعها، قبل أن يتولى منصب الرئيس، لمؤسسة مالية تدعى “ترست” قابلة للإلغاء لصالحه الحصري”.