صعود اسعار النفط بعد تعرض ناقلتين اليوم لهجوم في خليج عمان قرب إيران التي استطاعت انقاذ 44 بحاراً
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جرينتش+2 03:59
صعود اسعار النفط بعد تعرض ناقلتين اليوم لهجوم في خليج عمان قرب إيران التي استطاعت انقاذ 44 بحاراً

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