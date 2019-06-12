إغلاق شارع عمر مطر برأس العين اعتباراً من بعد غد

أعلنت أمانة عمان، بالتعاون مع إدارة السير، عن إغلاق كامل لشارع عمر مطر في رأس العين أمام حركة السير، اعتبارا من بعد غدٍ الجمعة، لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الباص سريع التردد.

وبين مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري أنه سيتم تحويل شارع علي بن أبي طالب الى اتجاهين، وتحديدا من إشارات المهاجرين ولغاية إشارة المصدار، مع استحداث إشارة ضوئية جديدة على تقاطع شارع القدس مع شارع علي بن أبي طالب، لخدمة السير القادم من شارع القدس باتجاه إشارات المهاجرين.

وأضاف: سيتم الإبقاء على شارع المهاجرين القديم مفتوحا أمام حركة السير للمتجه من شارع طلال إلى الدوار الثالث.

وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتأمين الشواخص الإرشادية في المواقع مع تواجد لرجال إدارة السير وأعوان المرور، لتقديم المساعدة للسائقين وارشادهم للطرق البديلة.

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