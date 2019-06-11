بعد تعرضها للهجوم.. أمل عرفة تعتزل الفن وتبحث عن مهنة أخرى

قررت الفنانة السورية أمل عرفة اعتزال الفن، وذلك عقب الهجوم الذي تعرضت له على خلفية اتهامها بالسخرية من ضحايا الكيماوي، في مسلسل ”كونتاك“، وتوجيهها اتهامات لعناصر الدفاع المدني بفبركة مشاهد القصف.

وقالت عرفة في تصريح صحفي لجريدة الأخبار اللبنانية، إنها اعتزلت الفن وستتركه لأهله، حيث إن قرارها نهائي ولن تتراجع عنه.

وأضافت الفنانة السورية: ”اعتزلت الفن، سأتركه لأهله.. هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة“.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن أمل عرفة تعاني من صراعات شخصية عقب الأزمة الأخيرة المتعلقة باتهامات الفبركة والسخرية من ضحايا الكيماوي، مما جعلها تخرج عن شعورها وتتخذ قرارات انفعالية مثل الاعتزال.

وكانت الحلقة التي أثارت الأزمة من مسلسل ”كونتاك“ عرضت يوم 28 أيار/مايو الماضي، ونالت نقدًا شديدًا من قبل المتابعين، ما اضطر أمل عرفة إلى الاعتذار عبر حساباتها الشخصية عن تلك الحلقة.