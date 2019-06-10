الحكومة الفلسطينية تعتبر تصريحات فريدمان كشفاً لمخبوءات صفقة القرن

صرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم بأن تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان التي ادلى بها لصحيفة “نيويورك تايمز” “تكشف المستور الذي تتكتم عنه واشنطن بشأن صفقة القرن”.

وتابع ملحم في حديث لقناة “الميادين” اللبنانية إن أيّ خروج على قرارات الشرعية الدولية بشأن الحقوق الفلسطينية سيواجه بالإدانة. وأكد “ان السلطة الفلسطينية لن تشارك في أيّ ورش تستهدف القضية الفلسطينية ولن نقايض حقوقنا بالمال”.

وتابع الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية قائلا: كل ما تتحدث عنه إدارة ترامب من تقديمات للفلسطينيين هو وهم، وان ورشة المنامة خرق للقانون الدولي ولا تحظى برعاية دولية وترامب يسعى لتحقيق صورة تذكارية منها فقط.

ودعا ملحم الدول العربية الى تجديد المقاطعة على إسرائيل فقال: على الأشقاء العرب رفض التطبيع طالما ترفض اسرائيل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

وتطرق الى زيارة الحج التي نظمها يهود من إسرائيل الى جربة التونسية، فقال: “زيارة الإسرائيليين الى تونس مرفوضة وندعو الأشقاء العرب إلى رفضها احتراماً للنضال الفلسطيني”.