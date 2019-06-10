"حماس" تطلب من المخابرات المصرية السماح بمرور هنية لبدء جولة خارجية قد تستغرق عاماً كاملاً
أهم العناوين
جرينتش+2 04:02
الحكومة الفلسطينية تعتبر تصريحات فريدمان كشفاً لمخبوءات صفقة القرن

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني