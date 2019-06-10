البوتاس العربية من اقوى مئة شركة عامة في الشرق الاوسط عام 2019

اعلنت مجلة فوربس الشرق الاوسط عن قائمتها السنوية لاقوى مئة شركة عربية في الشرق الاوسط لعام 2019 و من اهمها شركة البوتاس العربية و البنك العربي وبنك الاسكان.

وجاء هذا التقييم لشركة البوتاس بعد ان تم الاخذ بعين الاعتبار باربع مقاييس هي المبيعات والارباح والاصول والقيمة السوقية للشركة والذي من خلالها تأهلت الشركة لتصبح من اقوى مئة شركة في الشرق الاوسط .

واشارت المجلة الى ان مبيعات شركة البوتاس ارتفعت الى اعلى مستوى لها الاطلاق في عام 2018 حيث بلغت 2,44 مليون طن مقارنة مع 2,36 مليون طن عام 2017 .

ويذكر ان شركة البوتاس العربية حققت عام 2018 ارباحا صافيه بلغت (126) مليون دينار بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين حيث بلغت نسبة النمو 39% عن العام السابق ووزعت الشركة (100) مليون دينار ارباحا نقدية على مساهميها .

وقد مثلت كميات الانتاج التي بلغت 2,436 مليون طن عام 2018 مستوى قياسيا في تاريخ الشركة بحيث انعكست كميات الانتاج والجهود المبذولة في التسويق بشكل مباشر على ربحية الشركة .

كما حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من اهم الروافد للخزينة عام 2018 ما يعادل 57% من صافي ارباح الشركة وبمبلغ اجمالي وصل الى (71) مليون دينار .