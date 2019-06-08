رغم رائحتها الكريهة.. ثمرة دوريان تُباع بمزاد علني في تايلاند بـ 50 ألف دولار 

بيعت في مزاد خيري في تايلاند ثمرة دوريان فاخرة، بعد أن حازت على لقب “ملك الفاكهة”، مقابل 1.5 مليون باهت (48 ألف دولار).

وتنقسم الآراء حول ثمرة دوريان، إذ يرى البعض أنها “ملك الفاكهة” بينما يرى آخرون أنها الفاكهة ذات الرائحة الأسوأ على الإطلاق.

ولكن ما قيمتها؟ يبدو أن أحد محبي الطعام التايلاندي الأثرياء أجاب على هذا السؤال يوم السبت الماضي.

ثمرة دوريان الشائكة تعد صنفا من الطعام الفاخر في معظم أنحاء آسيا، ولكنها كذلك مثيرة للجدل، فإما أنك تحبها بشدة أو تكرهها بشدة.

وبسبب رائحتها الكريهة النفاذة، تُمنع دوريان في المواصلات العامة والفنادق والطائرات في بعض البلدان.