انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم واخر غدا



عمان_ (بترا)

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في اغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة مع وجود فرصة لسقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء في ساعات الليل معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع بقاء فرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم غد السبت، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، بين 34-21 درجة مئوية ، والمناطق الشمالية 33-20 ، والمناطق الجنوبية 30- 20 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 40 والصغرى 25 درجة.