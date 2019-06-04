أمازون تطلق جهازًا يمكنه قراءة مشاعر الإنسان ومعرفة عواطفه

كشفت شركة “​أمازون​” الأميركية أنها طوّرت جهازًا يمكنه لأول مرة أن يقرأ عواطف الإنسان ويتعرف على المشاعر الإنسانية.

وأوضحت وكالة “​بلومبرغ​” الأميركية أنها حصلت على وثائق متعلقة بجهاز “أمازون” الجديد، وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء الجهاز الجديد في المعصم، كمنتج لمراقبة ​الصحة​ والحالة المزاجية، وأطلق عليه اسم “لاب 123″، وعمل على تطويره أقسام ​الهواتف الذكية​ في أمازون وسماعات إيكو ومساعد أليكسا الصوتي.

وكشفت الوكالة أن الجهاز يحتوي على ميكروفونات مقترنة ببرنامج يمكنه أن يميز الحالة العاطفية لمرتديه من صوته فقط، حتى يتمكن من تقديم النصائح لمرتديه ويكون أكثر فعالية معه.

ورفضت “أمازون” التعليق بصورة رسمية على تلك التقارير المتعلقة بالجهاز، لكن الشركة الأميركية بالفعل سجلت عام 2017، براءة اختراع لجهاز يستخدم برنامج صوتي لتحليل أنماط الصوت لتحديد ما يشعر به المستخدم.