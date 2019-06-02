اصابات واعتقالات لدى اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال لـباحات الأقصى

أصيب عشرات المصلين، صباح اليوم الأحد، واعتقل آخرون إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال مراسل “قدس برس”، إن قوات الاحتلال دهمت باحات الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد.

ونقل عن شهود عيان، أن باحات الأقصى شهدت حالة من التوتر عقب اقتحام عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع التابعة لشرطة الاحتلال للأقصى من جهة باب المغاربة.

وأغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي؛ قبل أن تُحاصر المصلين فيه، وقامت بإطلاق القنابل الصوتية والرصاص المطاطي داخل الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال قمعت المعتكفين واعتدت على المصلين، الذين قاموا بالتصدي لاقتحامات المستوطنين في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.

وتمركزت قوات الاحتلال أمام المصلي القبلي لتهيئة المكان لاقتحام المستوطنين، وقامت بإبعاد المصلين إلى صحن قبة الصخرة لتأمين مسار للمستوطنين.

وأفاد الإعلام العبري، بأن أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح.

وكانت جماعات “الهيكل” المزعوم ومجموعات من المستوطنين، قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات لساحات الأقصى، اليوم، بمناسبة ما يسمى بـ “يوم توحيد القدس”.

ودعا نشطاء فلسطينيون من القدس والداخل المحتل 48، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لاستمرار الاعتكاف في الأقصى، وعدم مغادرته لحمايته وإفشال مخططات اقتحامه.

ويوافق اليوم الأحد، 28 رمضان، ذكرى احتفال الاحتلال بـ “توحيد” شطري القدس بعد احتلال القسم الشرقي منها عام 1967.

وأمس السبت، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين طالت 28 فلسطينيًا؛ أغلبهم أسرى محررون، وسلمت آخرين بلاغات للتحقيق والحضور إلى مراكز الشرطة الإسرائيلية.