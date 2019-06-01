عدد جديد من مجلة طلقة تنوير

صدر عدد شهر حزيران من مجلة طلقة تنوير، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.

وفيما ابرز ما جاء في هذا العدد..

– لا “كتلة تاريخية” مع قوى مناهِضة للمشروع القومي/ إبراهيم علوش

– عندما يلتحّف المشروع الإخواني بعباءة غرامشي/ عبدالناصر بدروشي

– الكتلة المضادة: هل هي تاريخية؟/ بشار شخاترة

-تحالف القوميين مع الإخوان.. سذاجة أم ماذا؟!/ كريمة الروبي

– التسلل الإخونجي.. من باب “المصالحة” و”طي صفحة الربيع”/ السيد شبل

– منبر حر: الكتلة الحرجة/التاريخية وتأويل غرامشي عربياً/ توفيق شومر

-غرامشي في السياق القومي الجذري/ يحيى العطشان

– الصفحة الثقافية: فيلم دمشق حلب.. حكاية عن الأمل/ طالب جميل

-قصيدة العدد: رسالة حربية عاشقة/ مظفر النواب

-رسم العدد: الشعب يريد إسقاط تجارة الدين

لقراءة العدد:

http://www.freearabvoice.org/?p=5920&fbclid=IwAR3ZnznvZBW9lu5Ynv8O9qcFPIjXca-Tw24lNA6hEfkiV9mLz8VU3fwhG1Y

لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2019/05/TT61-1.pdf