شبكة سي إن إن الامريكية تكشف عن عدم التزام الاردن بحضور ورشة البحرين

قالت شبكة سي إن إن الامريكية إن الملك عبدالله الثاني قد ابلغ كبير مستشاري الرئيس الامريكي جاريد كوشنر، امس الاربعاء، عدم التزامه بحضور ورشة البحرين والتي تمثل الجزء الاقتصادي من خطة السلام الامريكية بحسب ما وصفها البيت الابيض.

ووصفت الصحفية في سي إن إن، نيكول غويت، لقاء الملك بكوشنر، بان الملك عبدالله وضع خطا أحمر على الخطة التي من المتوقع أن تكشف عنها إدارة ترامب في محاولة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مخبرا كبير مستشاري البيت الأبيض أن السلام يجب أن يقوم على حل الدولتين الذي يعطي الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية.

وبدأ كوشنر جولة تتضمن الأردن والمغرب والاحتلال الاسرائيلي هذا الأسبوع للقاء المسؤولين وحشد الدعم للجزء الاقتصادي من الخطة التي طال انتظارها، والتي سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر يونيو/ حزيران في البحرين.

واشارت غويت الى أن حديث الملك كان بمثابة رسالة إلى كوشنر وفريقه، الذين أكدوا أنهم لا يشعرون بالالتزام بالصيغ السابقة التي قادت محادثات السلام، بما في ذلك حل الدولتين.

وعقب لقاء الملك بكوشنر الاربعاء أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا، جاء فيه أن جلالة الملك أكد ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.