وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بعمان رفضاً لزيارة كوشنير

نظمت الحركة الإسلامية وحراكات شبابية وشعبية وقفة احتجاجية في محيط السفارة الأمريكية في عمّان، الليلة الماضية، رفضاً لزيارة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى الأردن، ولمسار “صفقة القرن”، وورشة البحرين.

وأغلقت قوات الأمن الأردنية الساحة المقابلة للسفارة الأمريكية، ومنعت المعتصمين من أداء صلاة العشاء والتراويح فيها وسط تواجد أمني مكثف.

وقد وقف المحتجون أمام السفارة رافعين شعارات تطالب الأردن بعدم استقبال كوشنر أو المشاركة في ورشة البحرين.

ودعا المراقب العام لجماعة الإخوان، عبد الحميد الذنيبات في كلمة في الاعتصام، الحكومة الأردنية أن تكون واضحة في موقفها من المشاركة في ورشة البحرين، وسط هتافات “لا سفارة أمريكية..على أرض أردنية”…”لا للوطن البديل”.

وقال المراقب العام: “لا أهلا ولا سهلا، كوشنر عد إلى بلادك أيها الغازي، الأردن ليس للبيع، لن نسمح ببيع الأردن، لن يكون الأردن وطنا بديلا لأحد”.

وتساءل في كلمته “يا حكام الخليج لماذا التطبيع مع العدو الصهيوني، والهرولة لأحضان إسرائيل، وترامب الذي يريد أن ينهب ثرواتكم”.

من جهته، انتقد النائب صالح العرموطي البحرين التي سمحت للإسرائيليين دخول أرضها، كما هاجم دول الخليج التي قال إنها “تمول مشروع الاحتلال الإمبريالي الصهيوني الذي يعرف بصفقة القرن”.

واستهجن منع الأجهزة الأمنية الأردنية للمشاركين الصلاة والاعتصام في الساحة المقابلة للسفارة الأمريكية، واصفا ورشة البحرين بأنها “مؤامرة على القضية الفلسطينية وتصفية لها”.