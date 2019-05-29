وفاة شخص واصابه اثنين بحادث تصادم ثلاث مركبات بمحافظة الكرك

توفي شخص واصيب اثنان آخران جراء حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات في منطقة السلطاني على الطريق الصحراوي بمحافظة الكرك.

ويعود سبب الحادث الذي نتج عن تصادم سيارة بكب، ورأس قاطرة، ورأس قاطرة ومقطورة، الى عدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمه، ومخالفة تجاوز السرعة المقرره من احدى المركبات المشتركة بالحادث، مما أدى الى اصطدامها بالمركبتين الثانية والثالثة.

وتعاملت كوادر دفاع مدني الكرك مع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم للمستشفى للمعالجه، حيث وصفت اصابتهم ما بين المتوسطه والخفيفة، فيما تم اخلاء الوفاه الى مركز الطب الشرعي للكشف عليها وتحديد سبب الوفاه.