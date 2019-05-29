موسكو ترفض صفقة القرن وورشة المنامة وتعتبرهما محاولة أمريكية لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الاوسط

اعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس الثلاثاء، أن الإعداد للورشة الاقتصادية “الازدهار من أجل السلام” في العاصمة البحرينية المنامة، هو محاولة من الولايات المتحدة لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: ” تعتزم واشنطن يومي 25-26 حزيران/ يونيو، تنظيم ورشة “الازدهار من أجل السلام” في العاصمة البحرينية المنامة، والتي قد تشهد الإعلان عن الشق الاقتصادي لـ “صفقة القرن” حول التسوية في الشرق الأوسط.”

كما نص البيان: “من الواضح أن الولايات المتحدة تخطط لتعبئة موارد مالية كبيرة، بما في ذلك تبرعات المانحين، لتنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق يفترض أنها تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين نفسها، وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا… الحديث هنا عن محاولة أمريكية أخرى لتغيير أولويات الأجندة الإقليمية وفرض “رؤية بديلة” للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.”

وتابع البيان ان “الرغبة الامريكية المستمرة باستبدال الحل السياسي بمكافآت اقتصادية يثير قلقنا ومخاوفنا جدا. في هذه المرحلة، من الضروري بذل جهود مشتركة لدفع المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدل “صفقات” أحادية الجانب التي تحركها الانتهازية”.

يذكر أن الإدارة الأمريكية دعت لتنظيم الورشة الاقتصادية في البحرين يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل لمناقشة مبادرات اقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.