ازمة كيانية وليس ازمة ديموقراطية.. الكنيست يحل ذاته ويقرر إجراء انتخابات في ايلول بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة
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جرينتش+2 04:24
“قذاف الدم” يؤكد ان مشروع الاتحاد الافريقي هو سبب إصرار الدول الغربية على قتل “القذافي”

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