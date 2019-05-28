6 إصابات بحادثي تصادم بمنطقة السلط وجبل النزهة بعمان

أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة السلط طريق السرو، بحسب ما أفاد الدفاع المدني اليوم .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

كما وقع فجر اليوم الثلاثاء حادث تصادم بين خمس مركبات في منطقة جبل النزهة، وتحديدا شارع الأقصى باتجاه جسر القصور أمام ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب إدارة السير فقد تسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق غير مرخص لإحدى هذه المركبات المشتركة بالحادث الى اصطدامها بأربع مركبات أخرى، وبسياج حديدي وشجرة.

وقد نتج عن الحادث اصابة واحدة، وأضرار بممتلكات عامة، وتم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على الأسباب وتنظيم المخطط الكروكي اللازم حسب الأصول.