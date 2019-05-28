بالاضافة لحربه على سوريا.. الجيش التركي يخوض اليوم معركة بشمال العراق

أعلن الجيش التركي إطلاق عملية برية مدعومة جوا في منطقة هاكورك شمالي العراق بهدف تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني.

وقال الجيش التركي في بيان اليوم الثلاثاء: “الجيش التركي يطلق عملية برية مدعومة جوا في منطقة هاكورك شمالي العراق”، كما جاء في البيان:”العملية، التي أطلقت مساء أمس الإثنين، بمشاركة لواء الكوماندوز تهدف إلى تدمير مواقع حزب العمال الكردستاني وتحييد الإرهابيين في منطقة هاكورك”.

وتابع البيان: العملية مستمرة في منطقة هاكورك، كما هو مخطط لها”.

وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا. وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015.

وقد أسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.