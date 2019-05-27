شاهدان يكسران صمتهما الطويل حول وفاة الأميرة ديانا ويؤكدان “انه ليس مجرد حادث سير عفوي”

في تقرير لـ "رويترز".. تركيا ترسل شحنات من الأسلحة لعصابات الارهابيين لتمكينها من التصدي للجيش السوري في ريف حماه
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جرينتش+2 10:51
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