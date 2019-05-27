موسكو ترفض صفقة القرن وورشة المنامة وتعتبرهما محاولة أمريكية لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الاوسط
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جرينتش+2 10:55
بسمة وهبة تؤدي العمرة بعد ساعات من طلاقها “شيخ الحارة” /فيديو

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