الدفاع المدني والقوات المسلحة والأمن العام ووزارة الزراعة تسيطر على حريق بطول 7 كلم امتد من الأراضي المحتلة

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم السبت، إن فرق الإطفاء قد سيطرت على الحريق الذي شب على طول شريط الغور في منطقتي الكريمة ودير علا، منهية عمليات إخماد الحريق، دون إصابات في الأرواح.

الحريق الذي شاركت في إخماده عشرات الآليات التابعة للدفاع المدني، امتد لمسافة 7 كلم من منطقة الكريمة في إربد إلى منطقة دير علا في البلقاء، حيث أتى الحريق على أعشاب جافة وقصيب.

وأبدى الدفاع المدني استعداداً تاماً تحسباً لتجدد اشتعال النيران نتيجة الرياح وامتدادها من البؤر المشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي الأردنية، معلناً بقاء الكوادر في الموقع.

وشارك في إخماد الحريق كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد والبلقاء، وبإسناد من مديرية دفاع مدني عجلون ومديرية إنقاذ وإسناد الشمال، وبالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام ووزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن والبلديات ضمن مناطق الاختصاص على الحريق.

الدفاع المدني أعلن مساء امس الجمعة أن كوادره تعمل على اخماد ومكافحة حرائق ” على امتداد 7 كلم، امتدت من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشريط الحدودي الأردني” في منطقة الغور، وفق الناطق باسم المديرية الرائد إياد العمرو.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن “مجموعة من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية تساهم حالياً وبالتعاون مع مجموعات الدفاع المدني وكوادر بلدية شرحبيل بن حسنة لاخماد الحريق الذي شب ضمن منطقة المسؤولية في المنطقة الممتدة من عين سلمى ولغاية منطقة ام سدرة على طول نهر الاردن ضمن بلدية الكريمة الواقعة في الاغوار الشمالية”.

وقال إن الحرائق لم تصل لأي من المزارع الموجودة ضمن المنطقة.​

العمرو ذكر أن “الحرائق وصلت إلى منطقة القصيب الواقعة بين الأردن والأراضي المحتلة بالقرب من الشريط الحدودي،”.

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني “تبذل جهودها لمنع امتداد الحرائق للمزارع والأشجار في الأراضي الأردنية القريبة من الشريط الحدودي في منطقة الغور”.