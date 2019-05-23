إصابة 11 شخصاً اثر حادثي تدهور بالعقبة وتصادم في اربد

اصيب ثمانية أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهورمركبة، وقع اليوم الخميس بالقرب من قرية رحمة باتجاه العقبة.

وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير هاشم، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب ثلاثة اشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الخميس ما بين مركبتين، على طريق كفر اسد بمحافظة اربد.

وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة .