قال ان الوضع السوري الآن افضل.. الاسد يؤكد أنه لا يمكن لإنسان يخون الوطن أن يكون مؤمناً صادقاً
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جرينتش+2 10:19
محكمة الاحتلال تفرض غرامة بقيمة ١٣مليون دولار على والدة الشهيد “أشرف نعالوة” بطل عملية بركان

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