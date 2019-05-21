إخماد حريق مساحته 1000 دونم في منطقة برقش واخر بمنطقة سحم الكفارات بمحافظة إربد

أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد عصر الثلاثاء حريقاً شب في أعشاب جافة بلغت مساحته ألف دونم، من ضمنها 8 دونمات مزروعة بمحصول القمح في منطقة برقش/ كفرابيل.

وأضاف بيان للدفاع المدني أن الحريق، الذي أخمد بإسناد من مديريتي دفاع مدني عجلون وإنقاذ وإسناد الشمال، تمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات بالأرواح.

من جهة أخرى أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد حريقاً شب في أعشاب جافة وأشجار مثمرة قدرت مساحته بنحو 100 دونم في منطقة سحم كفارات، إذ تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأشجار المجاورة للحريق.

وقد دعت مديرية الدفاع المواطنين إلى تجنب إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية، تجنبا لنشوب الحرائق وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب.

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