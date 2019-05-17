ابتكار لسان إلكتروني يفوق اللسان البشري بالتمييز بين مذاقات التوابل المختلفة

ابتكر فريق من الباحثين لسانًا إلكترونيًا يستطيع التمييز بين مذاقات أنواع التوابل والأطعمة الحارة المختلفة.

وقال الباحثون، انه ” من الصعب التمييز بين أنواع التوابل الحارة والحريفة عندما تكون بتركيزات منخفضة، وكذلك من الصعب التمييز بين هذه التوابل، عندما يكون تركيزها مرتفعاً أيضًا، ولكن اللسان الإلكتروني يستطيع التمييز بدقة بين أصناف التوابل المختلفة في المأكولات،وأن هذا الابتكار ينطوي على فائدة كبرى في الصناعات الغذائية، مثل صناعة الأجبان، إذ يساعد في تحديد كمية التوابل اللازمة عند إعداد أصناف الجبن المتبلة”.

ومن المشكلات الأخرى التي تظهر عند تذوق المأكولات الحارة، تراجع قدرة اللسان البشري على التذوق بعد تجربة أكثر من عينة، ولا تستطيع براعم التذوق على اللسان التمييز بين أنواع التوابل المختلفة، في حين أن اللسان الإلكتروني يمكنه التمييز بين أي عدد من المأكولات الحارة التي تعرض عليه، مع الحفاظ على الدقة في التمييز بين أنواعها.