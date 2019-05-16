إخماد حريق امتد على مساحة 25 دونماً في محافظة إربد

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان اليوم الخميس، إنها قد أخمدت حريقاً مساحته 25 دونماً في منطقة كفر راكب بمحافظة إربد شمالي الأردن، ضمن حوادث وقعت خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان “أخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد مع حريق شب في أعشاب جافة ومحاصيل زراعية في منطقة كفر راكب قدرت مساحته بـ25 دونما، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمواقع المجاورة دون وقوع إصابات”.

وتعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من “خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال 24 ساعة الماضية مع 309 حوادث مختلفة في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها 86 إصابة، و592 حالة مرضية مختلفة”.