انتصار نوعي.. الجيش السوري يقتحم معاقل جبهة النصرة في “الحويز” بريف حماة/ فيديو

واكبت كاميرا “سبوتنيك” انطلاق وحدات الجيش السوري ظهر اليوم الأربعاء، أثناء عملية تحرير بلدة “الحويز” الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي، من مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” وحلفائه.

ووثق مراسل “سبوتنيك” لقطات حية لعملية اقتحام البلدة التي تحوي مقر حيويا لضخ المياه إلى عموم منطقة سهل الغاب السورية، وذلك إثر معارك تمهيدية عنيفة مع مسلحي النصرة وحلفائها.

وعقب سيطرة الجيش على البلدة، قال علي طه، قائد إحدى مجموعات الاقتحام العاملة بإمرة العميد سهيل الحسن (الملقب بالنمر) لـ”سبوتنيك”: “عملية الاقتحام البري بدأت مع صباح اليوم، مشيرا إلى صعوبة كبيرة واجهت الوحدات المتقدمة نتيجة التلغيم الكثيف لكافة الممرات المؤدية إلى البلدة من قبل التنظيمات المسلحة”.

ولفت القائد الميداني إلى أن بلدة الحويز تعد منطقة استراتيجية نظرا لكونها الجسر البري الواصل بين سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وبين ريف إدلب الغربي، موضحا أن بضعة قرى ومزارع فقط لا زالت تحت سيطرة جبهة النصرة وحلفائها على المحور الشمالي الغربي لحماة.

وأشار طه إلى أهمية تحرير بلدة الحويز التي تحتوي على مركز ضخ المياه لإرواء عموم منطقة سهل الغاب شمال غرب سوريا.

وبدأ الجيش السوري منتصف ليل الثلاثاء — الأربعاء باستهداف الخطوط الأمامية لتنظيم جبهة النصرة في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي الغربي، وأظهر مقطع فيديو حصري حصلت عليه “سبوتنيك” من الخطوط الأمامية لجبهات القتال، انطلاق عملية التمهيد الناري ودك تحصينات ودشم تنظيم جبهة النصرة وحلفائه في محيط بلدة الحويز.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن علي طه قائد إحدى مجموعات الاقتحام العاملة بدء العملية العسكرية لتحرير “الحويز” وقرى أخرى تابعة لها على المحور الشمالي الغربي لمحافظة حماة.

وقال طه، عبر فيديو حصري لـ”سبوتنيك”: “غدا ستكون الحويز آمنة”.

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