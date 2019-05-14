امريكا “راعية الحرية” ترفض منح تأشيرة دخول لحنان عشراوي

رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للقيادية الفلسطينية حنان عشراوي ، وقالت عشراوي ان طلبها رفض لاسباب سياسية.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انها زارت الولايات المتحدة عشرات المرات في الماضي، واجتمعت مع مسؤولين أمريكيين وأجرت العديد من المقابلات في اللغة الإنجليزية.

وعشراوي مثل باقي القيادات الفلسطينية تنتقد بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، وقالت في صفحتها بتويتر ان “نشاطها ضد إسرائيل كان من الأسباب التي أدت الى الرفض”.

وتابعت انها تأمل :”أن يكون هناك من يفسر هذا لاحفادي وباقي افراد عائلتي الذين يعيشون هناك” وأضافت “هذا رسمي! طلبي للتأشيرة الامريكية رفض”. وقالت عشراوي :”لم يتم منحي أي سبب: اختاروا احدها : انا جيلي فوق الـ70، وجدة، وناشطة من اجل فلسطين منذ سنوات الـ60، ودائما كنت مؤيدة قوية للمقاومة الغير عنيفة، ناضلت دائما من اجل حقوق الانسان وضد الفساد، انا عمليا اكاديمية، على الرغم من انتخابي في المجلس التشريعي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنجزت رسالتي للدكتوراه في الولايات المتحدة، وزرتها مرات كثيرة من حينه”.

وفي سلسلة التغريدات كتبت عشراوي كيف التقت وزراء خارجية ورؤساء أمريكيين كثر وانها :”لا يوجد لديها أي تسامح مع الاحتلال الإسرائيلي وجميع اشكالة”. وأضافت عشراوي في تغريدة :”انا مذنية بكل هذا، لذلك قررت الإدارة الامريكية انني لا استحق ان ادوس على ارض الولايات المتحدة”.

وقالت عشراوي لوكالة فرانس برس ان هذه هي المرة الأولى التي تحرم فيها من تلقي التأشيرة لزيارة الولايات المتحدة لزيارة ابنتها واحفادها وقالت :”انا اسافر لهناك مرة او ثلاث او اربع مرات سنويا”.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في تعقيبها ان معالجة طلبات الحصول على تأشيرة سرية، ولذلك لا يمكن توضيح الحالة المحددة. وذكرت ان “القانون الأمريكي لا يسمح برفض طلبات التأشيرة على خلفية مواقف وتصريحات سياسية فقط، ان كانت قانونية في الولايات المتحدة”.