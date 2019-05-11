وفاة و7 إصابات في حادثي تصادم وتدهور في عمان واربد

توفي شخص وأصيب 3 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر اصطدام مركبة صباح اليوم السبت في جسم ثابت (عامود كهرباء) على شارع الأمير حسين، في منطقة طبربور شمالي عمّان، وفق بيان إدارة السير المركزية.

وقال البيان إن سبب الحادث، الذي وقع في الشارع من إشارة الصنوبر باتجاه إشارة المخدرات، “تغيير المسرب بشكل مفاجئ”، مضيفاً أن فرق الإسعاف قدّمت إسعافات أولية لازمة للمصابين ونقلتهم وأخلت الوفاة إلى المستشفى وحالتة المصابين العامة متوسطة.

وأضافت إدارة السير أنها “شكلت لجنة من شعبة التحقيق المروري لتنظيم مخطط للحادث”.

كما اصيب اربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهور مركبة، وقع اليوم السبت، في منطقة صمد باربد.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.