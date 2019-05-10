قتيل ومصاب باطلاق نار من مجهولين في البادية الشمالية

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الجمعة واصيب آخر اثر اطلاق النار عليهما في منطقة الصالحية بالبادية الشمالية.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بأنه أُسعف مساء الجمعة إلى المستشفى شخصان، إثر تعرضهما للإصابة بعيارات من قبل أشخاص كانوا يستقلون احدى المركبات بمنطقة الصالحية في البادية الشمالية .

وأضاف الناطق الإعلامي، أن احدهما ما لبث ان فارق الحياة، فيما لايزال الثاني قيد العلاج في المستشفى ، جراء اصابته بعيار ناري بمنطقة الرأس ووصفت حالته العامة بالبليغه ، وقد بوشرت التحقيقات .

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